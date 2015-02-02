В краткосрочной перспективе доллар продолжит консолидацию вблизи 70 рублей

Рост цен на нефть марки BRENT до 51,76 долл за баррель сегодня компенсирует давление на рубль после понижения ключевой процентной ставки в РФ до 15% годовых. Прогнозируемое ЦБ РФ падение инфляции ниже 10% к январю 2016 года, вероятно, позволит ему приступить к существенному смягчению денежно-кредитной политики уже во второй половине 2015 года. Вероятно, к концу текущего года ключевая процентная ставка в РФ опустится до 10-12% годовых, что окажет дополнительное стимулирующее воздействие на российскую экономику.

Заметим, что в январе ЦБ РФ стал предоставлять намного меньшие объёмы рублевого кредитования на аукционах РЕПО, что ограничило резкое снижение рубля. Видимо, такой же тактики российский регулятор будет придерживаться и в феврале. Не стоит забывать, что ожидаемая конвертация Минфином в 1 кв. 2015 года валюты на сумму 0,5 трлн. рублей из Резервного фонда должна оказать рублю заметную поддержку в этот период.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги аукционов валютного РЕПО, на которых ЦБ РФ предложит банкам 10 млрд долл, а также на вечернюю статистику по личным расходам и доходам американских домохозяйств и индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM. В краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидации пары USD/RUB в диапазоне 67,4-71,1.