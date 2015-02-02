Валютный обзор на 02.02 от компании EXNESS

GBPUSD: консолидация ниже уровня 1,5100

Покупать при пробое уровня 1,5100 с целью 1,5225. Стоп-лосс = 1,5050.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах Великобритании и США. Ожидается, что в январе деловая активность в промышленном секторе Великобритании увеличится с 52,5 п до 52,9 п, а в США – снизится с 55,5 п до 54,9 п. Кроме того, долларовых быков может напугать вероятное снижение на 0,1 (м/м) в декабре личных расходов американских домохозяйств.

USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade

Продавать при пробое уровня 117,24 с целью 116,76 и 116,00. Стоп-лосс = 117,70.

Причина торговой стратегии

Снижение ВВП США в 4 кв. 2014 года, а также падение официального индекса деловой активности в производственном секторе Китая ниже 50 п спровоцировало инвесторов к сворачиванию операций carry trade в Азии. В результате утром японская йена существенно укрепилась к доллару США. Несмотря на возврат пары USD/JPY в диапазон 117,24-118,50, в краткосрочной перспективе давление на нее сохранится.

GOLD: рост после публикации ВВП США за 4 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 1283 с целью 1305. Стоп-лосс = 1270.

Причина торговой стратегии

Снижение темпов роста ВВП США в 4 кв. 2014 года с 5,0% (кв/кв) до 2,6% (кв/кв) уменьшило вероятность роста ставки по федеральным фондам во 2 кв. 2015 года. Слабая статистика спровоцировала падение доходности государственных облигаций США и вызвала рост цен на золото.

AUDUSD: рост на фоне увеличения индекса деловой активности в производственном секторе Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7797 с целью 0,7856. Стоп-лосс = 0,7747.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Австралии в январе вырос с 46,9 п до 49,0 п. Данные сигнализируют о вероятном росте промышленного производства в стране. В краткосрочной перспективе пара AUDUSD может скорректироваться к уровню сопротивления 0,7856.

USDCAD: консолидация в диапазоне 1,2615-1,2790

Покупать при отбое от уровня 1,2615 с целью 1,2700. Стоп-лосс = 1,2550.

Причина торговой стратегии

ВВП Канады в ноябре снизился на 0,2%(м/м) при прогнозе -0,1%(м/м). Данные, оказавшиеся хуже ожиданий, оказали давление на луни. Между тем, рост цен на нефть марки WTI до 47 долл за баррель вселяет надежду на коррекцию пары USD/CAD. При ее снижении к уровню 1,2615 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,1259

Продавать при пробое уровня 1,1259 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1310.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу была опубликована разнонаправленная макроэкономическая статистика по еврозоне. В январе инфляция в регионе снизилась до -0,6% годовых, а уровень безработицы в декабре упал до 11,4%. Для борьбы с низкими ценами ЕЦБ с марта 2015 года будет покупать государственные облигации стран еврозоны. С технической точки зрения пробой уровня поддержки 1,1259 может привести к снижению евро до уровня 1,1100.