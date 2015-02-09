На этой неделе доллар может снизиться до 62,00 рублей

Геополитика на этой неделе определит дальнейшую динамику рублевых активов. Если 11 февраля будет найден консенсус в решении украинского конфликта, валюты-аутсайдеры 2014 года - российский рубль и украинская гривна резко укрепятся на международном валютном рынке. Вероятно, 12 февраля страны ЕС не станут вводить новые санкции против РФ.

Для рубля, как и для других валют развивающихся рынков, большой риск представляет возможное объявление Грецией в марте 2015 года дефолта по своим облигациям. По мнению министра экономики Греции, его стране может потребоваться около 5 млрд евро внешнего финансирования в период до июня 2015 года. Полагаем, РФ, обладающая огромными золотовалютными резервами, вполне может оказать поддержку греческой экономике.

На этой неделе мы ожидаем пробоя парой USD/RUB уровня поддержки 64,00 с дальнейшим тестированием ею отметки 62,00.