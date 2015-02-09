В краткосрочной перспективе пара AUD/USD может протестировать уровень 0,77

В минувшую пятницу была опубликована в целом положительная статистика по рынку труда в США, оказавшая заметную поддержку мировой резервной валюте. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 257 тыс., превысив прогноз 234 тыс. За декабрь данный показатель был пересмотрен в сторону повышения с 252 тыс. до 329 тыс. Между тем, расширение доли участия населения в рабочей силе с 62,7% до 62,9% подтолкнуло рост уровня безработицы в США с 5,6% до 5,7%. Несмотря на рост занятости, ФРС США, видимо, не решиться повысить ставку по федеральным фондам ранее середины 2015 года из-за низкой инфляции.

В начале этой недели участники рынка будут отыгрывать понижение агентством S&P рейтинга Греции с уровня «B» до «B-». Пара EUR/USD, вероятно, попробует протестировать уровень 1,1262.

Во вторник фунт может получить поддержку от данных по объему промышленного производства в Великобритании. В течение недели пара GBP/USD может вырасти до уровня 1,5350.

В четверг стоит обратить внимание на публикацию статистики по рынку труда в Австралии. Ожидаемый в январе рост уровня безработицы в этой стране до 6,2% может спровоцировать падение пары AUD/USD к уровню 0,7700. По словам Гленна Стивенса, РБА желал бы видеть пару AUD/USD в районе уровня 0,7500. Возможно, для этого австралийскому Центробанку придется понизить ключевую процентную ставку до 2% на следующем заседании.