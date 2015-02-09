Валютный обзор на 09.02 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением после публикации данных по внешней торговле Китая

Продавать при пробое уровня 0,7731 с целью 0,7627. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

В январе китайский импорт сократился на 19,9% (г/г), а экспорт – на 3,3% (г/г). Данные сигнализируют о снижении экономической активности в Китае. Статистика негативна для товарно-сырьевых активов, в том числе и осси.

EURUSD: под давлением на фоне снижения рейтинга Греции

Продавать при пробое уровня 1,1259 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1310.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу агентство S&P понизило кредитный рейтинг Греции с уровня «B» до «B-». Агентство не исключает выхода Греции из экономического и валютного союза. По данным греческих властей, Греция может остаться без денежных средств к концу февраля, если не будет достигнуто промежуточное соглашение с тройкой кредиторов.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,5213-1,5269

Покупать при пробое уровня 1,5269 с целью 1,5354. Стоп-лосс = 1,5200.

Причина торговой стратегии

Слабая статистика по внешней торговле Великобритании и сильные данные по занятости в США спровоцировали снижение пары GBP/USD до уровня поддержки 1,5213. Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики фунт, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1,5213-1,5269.

USDJPY: консолидация после публикации данных по внешней торговле Японии

Покупать при пробое уровня 119,24 с целью 119,95. Стоп-лосс = 118,70.

Причина торговой стратегии

Сальдо текущего счета платежного баланса Японии в декабре снизилось с 433,0 млрд до 187,2 млрд йен при прогнозе 353 млрд йен. Дефицит внешней торговли Японии в декабре составил 395,6 млрд при прогнозе 472 млрд йен. Статистика носит умеренно-негативный характер для йены. Мягкая денежно-кредитная политика в Японии, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению йены и улучшит внешнеторговые показатели страны.

EURJPY: рост после публикации данных по внешней торговле Германии

Покупать при пробое уровня 135,29 с целью 137,24. Стоп-лосс = 134,70.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Германии в декабре вырос с 17,9 млрд до 21,8 млрд евро. Рост данного показателя, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку евровым кросс-курсам. Кроме того, слабость йены в паре с долларом поддерживает дополнительный интерес к покупкам пары EUR/JPY.

USDCAD: консолидация перед публикацией числа закладок новых домов в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,2470 с целью 1,2391. Стоп-лосс = 1,2520.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.15 GMT будет опубликовано число закладок новых домов в Канаде. Ожидаемый в январе рост показателя со 180 тыс. до 184 тыс., вероятно, окажет поддержку луни. При пробое уровня поддержки 1,2470 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/CAD.