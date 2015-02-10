Пара USD/RUB приближается к уровню 64,00

В последнее время цены на нефть не реагируют на откровенно слабую макроэкономическую статистику из Китая. В январе объем китайского импорта снизился практически на 20% (г/г), а инфляция - с 1,5%(г/г) до 0,8%(г/г). В связи со столь резким падением инфляции китайский Центробанк может пойти на скорое снижение ключевой процентной ставки с 5,6% до 5,3%. Поддержку ценам на черное золото оказывает информация о сокращении за первую неделю февраля числа работающих буровых установок в США с 1223 до 1140. По мнению вице-президента госкорпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco аль-Хуссейни, в 2016 году цены на нефть могут вырасти до 90 долл. за баррель из-за сокращения числа буровых установок в США. Если это случиться, пара USD/RUB может снизиться ниже уровня 48,00.

Вчера на аукционах валютного РЕПО российские банки заняли у ЦБ более 3,6 млрд. долл., что позволило им в значительной степени удовлетворить спрос на валюту и снизило давление на рубль.

В краткосрочной перспективе мы ожидаем пробоя парой USD/RUB уровня поддержки 64,00.