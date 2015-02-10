Валютный обзор на 10.02 от компании EXNESS

AUDUSD: рост после публикации индекса настроений в деловых кругах Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7852 с целью 0,7923. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB в январе вырос с 2 п до 3 п. Индекс цен на дома в Австралии в 4 кв. 2014 года вырос на 1,9% (кв/кв) при прогнозе 1,8%(кв/кв). Данные отразили улучшение экономической обстановки в стране и оказали поддержку курсу осси.

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,1269-1,1363

Покупать при пробое уровня 1,1363 с целью 1,1496. Стоп-лосс = 1,1310.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы данные по объемам промышленного производства во Франции и Италии. В декабре ожидается рост показателей на 0,3% (м/м) и 0,1% (м/м) соответственно. Полагаем, статистика окажет поддержку евро.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5269 с целью 1,5354. Стоп-лосс = 1,5200.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. Ожидаемый в декабре рост показателя на 0,1% (м/м), вероятно, окажет поддержку фунту. При пробое уровня сопротивления 1,5269 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре GBP/USD.

USDJPY: консолидация в диапазоне 118,34-118,77

Покупать при пробое уровня 118,77 с целью 119,24. Стоп-лосс = 118,30.

Причина торговой стратегии

Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в декабре снизился на 0,3% (м/м) при прогнозе -0,1%(м/м). Данные умеренно негативны для йены. В краткосрочной перспективе, вероятно, возобновление сделок carry trade с использованием йены.

NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7447

Покупать при пробое уровня 0,7447 с целью 0,7494. Стоп-лосс = 0,7400.

Причина торговой стратегии

Негативная инфляционная статистика по Китаю не оказала значимого давления на киви. Растущие цены на сырье способствуют росту спроса на товарно-сырьевые валюты. При пробое уровня сопротивления 0,7447 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре NZD/USD.

В краткосрочной перспективе пара USDCAD может протестировать уровень 1,2391

Продавать при пробое уровня 1,2450 с целью 1,2391. Стоп-лосс = 1,2500.

Причина торговой стратегии

Число закладок новых домов в Канаде в январе выросло со 180 тыс. до 187 тыс. Данные сигнализируют о растущем спросе на недвижимость в стране. Статистика позитивна для луни. Поддержку последнему оказывает также рост цен на нефть марки WTI до 52,3 долл. за баррель.