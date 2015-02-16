В краткосрочной перспективе евро может протестировать уровень 1,1550

Минские договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине оказали давление на защитные активы и усилили спрос на акции и сырье. Индекс DAX30 на прошлой неделе обновил исторический максимум и закрылся вблизи отметки 11000 п., а цены на нефть марки BRENT закрепились выше 61 долл. за баррель. Макроэкономическая статистика оказала дополнительную поддержку европейским валютам. Оказавшиеся лучше прогнозов данные по ВВП еврозоны за 4 кв. 2014 года усилили спрос на евро, который закрылся вблизи уровня 1,1400.

В течение этой недели евро может вырасти до уровня 1,1550, если страны ЕС одобрят предоставление Греции бридж-кредита. Существенное влияние на фунт окажет статистика по инфляции, безработице и розничным продажам в Великобритании. К концу недели пара GBP/USD, вероятно, протестирует уровень 1,5500. Поддержку йене в начале недели могут оказать данные по ВВП Японии за 4 кв. 2014 года, а также решение Банка Японии по программе покупок активов. Пара USD/JPY в скором времени может вернуться в диапазон 117,00-118,00.

Позитивная статистика по январскому объему нового кредитования в Китае, вероятно, окажет поддержку осси и киви. В течение недели пара AUD/USD может протестировать уровень 0,7850, а пара NZD/USD – 0,7520.