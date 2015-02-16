В краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 60 рублей

Рост цен на нефть и снижение геополитических рисков в отношении Украины оказали поддержку рублю. Участники рынка ожидают сокращения производства нефти в США в 2015 году из-за существенного снижения цен на черное золото с лета 2014 года. По последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных скважин в США за прошлую неделю упало на 7,3% до 1056 единиц. По оценкам агентства Moody’s в этом году цены на нефть могут закрепиться в диапазоне 60-80 долл. за баррель. Такие же ценовые уровни называет и господин Сечин. Более того, он не исключает роста цен на черное золото и до 90-110 долл. за баррель.

На этой неделе начинается налоговый период. Завтра ЦБ РФ, вероятно, вновь ограничит объем предоставляемой рублевой ликвидности на аукционе недельного РЕПО. Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение Еврогруппы в отношении греческих долгов. Если Греция получит бридж-кредит, спрос на рискованные активы, в том числе и рубль, вырастет. На этой неделе пара USD/RUB может пробить ключевую поддержку 62 и протестировать уровень 60.