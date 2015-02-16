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Валютный обзор на 16.02 от компании EXNESS

16.02.2015 13:25 1 764 просмотра
GBPUSD: рост после публикации индекса цен на жильё в Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,5440 с целью 1,5500. Стоп-лосс = 1,5390.
Причина торговой стратегии
Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove в феврале вырос на 2,1% (м/м), предыдущее значение 1,4%(м/м). Данные отражают рост спроса на жилье в стране по мере увеличения реальных доходов британских домохозяйств.
EURJPY: консолидация перед публикацией торгового баланса еврозоны
Покупать при пробое уровня 136,00 с целью 136,67. Стоп-лосс = 135,50.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 10.00 GMT будут опубликованы данные по внешней торговле еврозоны. Ожидаемый в декабре рост торгового баланса еврозоны с 20 млрд до 21,3 млрд евро, вероятно, окажет поддержку евровым кросс-курсам.
Луни приближается к поддержке 1,2391
Продавать при пробое уровня 1,2391 с целью 1,2123. Стоп-лосс = 1,2450.
Причина торговой стратегии
Рост цен на нефть марки WTI до 53,5 долл. оказал поддержку луни. Участники рынка ожидают сокращения производства нефти в США в 2015 году из-за существенного снижения цен на черное золото с лета 2014 года. По последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных скважин в США за прошлую неделю упало на 7,3% до 1056 единиц.
USDJPY: под давлением после публикации ВВП Японии за 4 кв. 2014 года
Продавать при пробое уровня 118,25 с целью 117,00. Стоп-лосс = 119,00.
Причина торговой стратегии
ВВП Японии в 4 кв. 2014 года вырос на 0,6% (кв/кв) при прогнозе 0,9%(кв/кв). Низкие цены на нефть и слабая йена помогли японской экономике выбраться из рецессии. При пробое уровня поддержки 118,25 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/JPY.
EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,1435
Покупать при пробое уровня 1,1435 с целью 1,1532. Стоп-лосс = 1,1380.
Причина торговой стратегии
Если сегодня Еврогруппа одобрит предоставление Греции бридж-кредита, спрос на евро вырастет. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD может протестировать уровень сопротивления 1,1532.
NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7511
Покупать при пробое уровня 0,7511 с целью 0,7615. Стоп-лосс = 0,7450.
Причина торговой стратегии
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в январе вырос на 29,4% (г/г) до 13,92 млрд. долл., предыдущее значение 1,7% (г/г). Две трети зарубежных инвестиций пришлись на сектор услуг и одна треть – на высокотехнологичное производство. Приток иностранной валюты в Китай поддержит экономику Китая и окажет поддержку товарно-сырьевым валютам.

Комментарии 1

paulik  (paulik)
#
прогноз по евро с точностью до наоборот и уже как минимум третий раз в феврале
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