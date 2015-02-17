Пара USD/RUB в ближайшее время может закрепиться ниже поддержки 62

Рост цен на нефть марки BRENT до 62 долл. за баррель и удачные аукционы валютного РЕПО, проведенные в понедельник Банком России, оказали существенную поддержку российской валюте. Ожидания снижения производства нефти в США, мартовский запуск полномасштабной программы количественного смягчения в еврозоне и расширение объема кредитования в Китае играют на руку нефтяным котировкам. Если цены на нефть марки BRENT закрепятся выше уровня сопротивления 63 долл., то в дальнейшем они смогут протестировать уровни 66,5 долл. и 72,8 долл.

Безусловно, провальные переговоры Греции с Еврогруппой портят настроение покупателям рискованных активов. Тем не менее, Греция в ближайшие недели видимо получит кредит от ЕЦБ под 0,05% годовых. В противном случае самая слабая экономика ЕС может выйти из еврозоны, что спровоцирует волну протестов против мер жесткой экономии в Испании и Португалии.

Сегодня стоит обратить внимание на аукцион недельного РЕПО, который проведет Банк России. Он предложит своим младшим коллегам 1,45 трлн руб. В краткосрочной перспективе мы ожидаем пробоя парой USD/RUB уровня поддержки 62,00 и выхода ее в диапазон 59,00-60,00.