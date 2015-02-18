Протоколы ФРС США могут оказать поддержку рублю

Минские договоренности пусть и с трудом, но претворяются в жизнь. Если на этой неделе состоится отвод тяжелых вооружений со стороны киевских властей и со стороны ДНР и ЛНР от линии соприкосновения, то премия за риск, заложенная в российские активы, постепенно будет сокращаться.

Несмотря на большие выплаты внешней задолженности банковским сектором РФ и крупнейшими экспортерами, ЦБ РФ удается предоставить им достаточный объем валютной ликвидности. С начала февраля на аукционах валютного РЕПО коммерческие банки взяли у ЦБ РФ более 16,0 млрд долл. Вчера на аукционе рублевого РЕПО банки взяли у ЦБ только 1,45 трлн руб при спросе 1,75 трлн., что привело к росту ставки межбанковского кредитования MosPrime (o/n) на 8 базисных пунктов до 15,6%. В условиях налогового периода удорожание рублевой ликвидности также оказало поддержку российской валюте.

Сегодня стоит обратить внимание на минутки ФРС США. Если американский регулятор акцентирует внимание на низкой инфляции, то вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США уменьшится, что может привести к снижению доллара до 61 рубля.