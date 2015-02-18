Валютный обзор на 18.02 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией протоколов ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Вчерашняя публикация макроэкономической статистики по еврозоне оказала существенную поддержку евро. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW вырос с 45,2 п. до 52,7 п. из-за скорого запуска программы количественного смягчения в регионе и неожиданно высокого роста ВВП в 4-м кв. 2014 года. Сегодня поддержку евро могут оказать протоколы ФРС США. Если американский регулятор акцентирует внимание на низкой инфляции, то вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США уменьшится.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5340

Покупать при пробое уровня 1,5400 с целью 1,5500. Стоп-лосс = 1,5390.

Причина торговой стратегии

Публикация инфляционной статистики по Великобритании позволила фунту ненадолго скорректироваться к уровню 1,5400. Несмотря на январское снижение индекса потребительских цен с 0,5% (г/г) до 0,3% (г/г), ядро показателя отметилось ростом с 1,3% (г/г) до 1,4%(г/г). По мнению Марка Карни, в первом полугодии 2015 года ценовое давление в стране будет низким из-за низких цен на нефть. Между тем, Банк Англии ожидает, что цены на нефть марки BRENT к концу года могут подрасти до 70 долл. за баррель. Это создаст предпосылки к повышению ключевой процентной ставки. Сегодня поддержку фунту, вероятно, окажет статистика по рынку труда Великобритании.

USDJPY: консолидация после заседания Банка Японии

Покупать при пробое уровня 119,40 с целью 120,48. Стоп-лосс = 118,90.

Причина торговой стратегии

Банк Японии сохранил цель расширения денежной базы на 80 трлн йен в год, как и ожидалось. Сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий, но окажет давление на курс йены.

USDCHF: рост после выступления главы НБШ

Покупать при пробое уровня 0,9375 с целью 0,9450. Стоп-лосс = 0,9325.

Причина торговой стратегии

По словам Томаса Джордана, НБШ готов сдержать укрепление франка. Он считает, что отрицательные процентные ставки продолжат оказывать давление на франк. По паре USD/CHF стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,9375.

EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 136,21

Покупать при пробое уровня 136,21 с целью 137,54. Стоп-лосс = 135,70.

Причина торговой стратегии

Слабость йены в паре с долларом и сильная макроэкономическая статистика по еврозоне оказывают поддержку паре EUR/JPY. Сегодня Греция вновь подаст заявку на получение бридж-кредита от ЕЦБ. При пробое уровня сопротивления 136,21 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре EUR/JPY.

В краткосрочной перспективе цены на золото могут упасть до 1170 долл.

Продавать при пробое уровня 1204 с целью 1170. Стоп-лосс = 1220.

Причина торговой стратегии

Снижение геополитической напряженности в отношении Украины оказало существенное давление на защитные активы. Кроме того, низкие инфляционные ожидания в США и др. странах уменьшили спрос на золото, которое традиционно выступает в качестве инструмента хеджирования от роста цен.