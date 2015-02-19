Валютный обзор на 19.02 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,1448

Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Информация о том, что греческие власти сегодня попросят ЕС продлить на 4-6 месяцев программу финансовой поддержки, привела к резкому росту евро на международном валютном рынке. Пробой парой EUR/USD уровня сопротивления 1,1448 послужит сигналом к открытию длинных позиций.

GBPUSD: рост на фоне снижения уровня безработицы в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.

Причина торговой стратегии

Пара GBP/USD выросла после публикации макроэкономической статистики по Великобритании. В декабре уровень безработицы в этой стране снизился с 5,8% до 5,7%, а средняя заработная плата выросла, да притом значительно – с 1,8%(г/г) до 2,1%(г/г). На фоне низкой инфляции реальные доходы британских домохозяйств в декабре выросли до 1,6%(г/г).

USDJPY: под давлением после публикации протоколов ФРС США

Продавать при пробое уровня 118,25 с целью 117,00. Стоп-лосс = 118,80.

Причина торговой стратегии

В январских протоколах ФРС США отмечалось необходимость сохранения ставки по федеральным фондам на нулевом уровне в течение более продолжительного периода времени, так как "преждевременное" повышение ставок может замедлить восстановление экономики. Многие руководители ФРС считают, что ухудшение ситуации за рубежом (в Китае, на Украине и Ближнем Востоке) может представлять риск для перспектив экономики США. Сильный доллар будет оказывать негативное влияние на американский экспорт.

NZDUSD: консолидация после публикации индекса цен производителей Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7571 с целью 0,7625. Стоп-лосс = 0,7520.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей Новой Зеландии на выходе в 4 кв. 2014 года снизился на 0,1% (кв/кв) при прогнозе минус 0,3% (кв/кв). Несмотря на снижение инфляционного давления в стране, пара NZD/USD пользуется спросом из-за слабости доллара США.

EURJPY: консолидация перед публикацией платежного баланса еврозоны

Покупать при пробое уровня 136,21 с целью 137,54. Стоп-лосс = 135,70.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.00 GMT будут опубликованы данные по платежному балансу еврозоны. В декабре ожидается рост показателя с 18,1 млрд до 23,3 млрд евро. Полагаем, статистика окажет поддержку евровым кросс-курсам.

USDCAD: консолидация перед публикацией запасов нефти и нефтепродуктов в США

Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2110. Стоп-лосс = 1,2410.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. Ожидаемое сокращение запасов на 1,8 млн. баррелей может оказать поддержку ценам на нефть и усилить спрос на луни.