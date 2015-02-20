На следующей неделе доллар может протестировать отметку в 59 рублей

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, а не на 14,3 млн баррелей, как прогнозировал Американский институт нефти. Вчера эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и оказала поддержку рублю.

Неопределенность в отношении будущих цен на нефть, на 50% определяющих доходы федерального бюджета РФ, еще в декабре 2014 года заставила Минфин рассмотреть следующий сценарий. Если цены на нефть сохранятся на уровне 50 долл. в 2015-2016 годах, то все оставшиеся после изъятия 8,01 млрд долл. средства Стабилизационного фонда (а это 77,08 млрд долл.) придется пустить на поддержку российской экономики. Возможная продажа такого объема валюты сначала через ЦБ РФ, а потом и на внутреннем рынке окажет стабилизирующее воздействие на рубль в этот период даже при низкой стоимости черного золота. В 2017 году Россия, в отличие от многих стран ОПЕК, может протянуть за счет средств Фонда национального благосостояния. А вот в 2018 году придется пересматривать шкалу налогообложения в РФ, если цены на нефть по- прежнему будут находиться вблизи 50 долл. А. Кудрин прав, когда говорит о необходимости структурной перестройки российской экономики. Кризис заставляет российское правительство делать первые шаги в этом направлении.

На следующей неделе мы ожидаем снижения доллара до 59 рублей, предполагая, что Греция сумеет получить краткосрочный кредит от ЕС.