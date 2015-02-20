Валютный обзор на 20.02 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,1269 - 1,1448

Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.00 GMT будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Полагаем, евро проигнорирует данную статистику и сосредоточится на Греции. Только при пробое уровня сопротивления 1,1448 стоит подумать о возобновлении покупок пары EUR/USD.

GBPUSD: консолидация перед публикацией розничных продаж в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. В январе ожидается снижение объема продаж на 0,1% (м/м). Полагаем, статистика окажет незначительное давление на фунт. В рамках восходящего тренда стоит рассмотреть покупки фунта при пробое уровня сопротивления 1,5479.

USDJPY: консолидация в диапазоне 118,25-119,32

Покупать при пробое уровня 119,32 с целью 120,35. Стоп-лосс = 118,80.

Причина торговой стратегии

Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю уменьшилось с 304 тыс. до 283 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в феврале снизился с 52,2 п. до 51,5 п. Опубликованная статистика играет на руку паре USD/JPY, но она остается в диапазоне 118,25-119,32.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9550

Покупать при пробое уровня 0,9497 с целью 0,9550. Стоп-лосс = 0,9450.

Причина торговой стратегии

Недавние словесные интервенции Томаса Джордана о возможности НБШ вновь выйти на валютный рынок оказали заметное давление на франк. В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста пары EUR/CHF к уровню 1,0880 и USD/CHF – к отметке 0,9550.

EURJPY: консолидация над уровнем поддержки 135,00

Продавать при пробое уровня 135,00 с целью 133,94. Стоп-лосс = 135,50.

Причина торговой стратегии

Неопределенность в отношении получения Грецией 6-ти месячного кредита от ЕС оказывает давление на евровые кросс-курсы. При пробое уровня поддержки 135,00 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре EUR/JPY.

USDCAD: консолидация над уровнем поддержки 1,2465

Продавать при пробое уровня 1,2465 с целью 1,2415. Стоп-лосс = 1,2515.

Причина торговой стратегии

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, а не на 14,3 млн баррелей о чем ранее сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и оказала поддержку луни.