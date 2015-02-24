В краткосрочной перспективе доллар может протестировать уровень 119,4 йен

20 февраля Греция и главы министерств финансов еврозоны договорились о продлении программы финансовой помощи Афинам на четыре месяца, которая не включает меры жесткой экономии. Новость оказала существенную поддержку рискованным активам. Пара EUR/USD, протестировав уровень 1,1280, отыграла в дальнейшем фигуру, индекс DAX30 обновил исторический максимум и закрылся выше отметки 11000 пунктов. На этой неделе, евро, вероятно, протестирует уровень 1,1500.

24 февраля стоит обратить внимание на выступление Джанет Йеллен перед конгрессом США. Доклад председателя ФРС США о текущей экономической ситуации в стране вызовет всплеск волатильности на международном валютном рынке. При пробое уровня 119,40 по паре USD/JPY следует рассмотреть открытие длинных позиций.

25 февраля публикация индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC видимо не окажет существенного давления на товарно-сырьевые валюты. Пары AUD/USD и NZD/USD имеют хорошие шансы на рост к отметкам 0,7900 и 0,7610.

Покупатели британской валюты на этой неделе будут отслеживать обновленные данные по ВВП Великобритании и США за 4 кв. 2014 года. Переоценка в меньшую сторону ВВП США может спровоцировать рост пары GBP/USD к уровню 1,5500.