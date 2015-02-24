В 1 кв. 2015 года доллар может снизиться до 58,5 рублей

Снижение агентством Moody’s рейтинга РФ до уровня Ba1, безусловно, спровоцирует распродажи еврооблигаций российских эмитентов и окажет давление на рубль. Однако в рамках сегодняшнего дня новость будет обыграна. Мы ориентируется на сильный платежный баланс РФ в 1 кв. 2015 года и ожидаем укрепления российской валюты до 58,5 рубля за доллар в этом периоде. Банк РФ не допустит разрастания кредитных рисков в нашей стране и продолжит учитывать кредитоспособность российских компаний по рейтингам, которые они имели на 1 марта 2014 года.

С технической точки зрения, пара USD/RUB консолидируется между уровнями 60,95 и 63,32 , равными 38,2% и 50,0% коррекции по Фибоначчи от импульса 50,60 – 71,07. Сегодня в 18.00 МСК стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен.