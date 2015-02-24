Валютный обзор на 24.02 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация в диапазоне 1,1269-1,1448

Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Сегодня министры финансов стран еврозоны обсудят список реформ, которые Греция будет проводить в обмен на продление на четыре месяца программы финансовой помощи. Полагаем, в краткосрочной перспективе евро пробьёт верхнюю границу диапазона 1,1269-1,1448.

GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5480

Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.

Причина торговой стратегии

Сегодня состоятся парламентские слушания в Великобритании по вопросам инфляции. Пересмотр последних прогнозов по инфляции и ВВП Великобритании может вызвать бурную реакцию в паре GBP/USD.

USDJPY: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США

Покупать при пробое уровня 119,32 с целью 120,35. Стоп-лосс = 118,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.45 GMT будет опубликован предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit. Ожидаемый в феврале рост показателя с 54,2 п. до 54,4 п. может оказать поддержку мировой резервной валюте. В 15.00 GMT стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9611

Покупать при пробое уровня 0,9520 с целью 0,9611. Стоп-лосс = 0,9470.

Причина торговой стратегии

Слухи о возможном снижении ключевой процентной ставки в Швейцарии оказывают давление на франк. Кроме того, снизившаяся вероятность дефолта по греческим облигациям заставляет инвесторов продавать защитный франк и покупать акции.

EURJPY: рост после публикации ВВП Германии за 4 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 135,30 с целью 136,50. Стоп-лосс = 134,80.

Причина торговой стратегии

ВВП Германии в 4 кв. 2014 года вырос на 1,6% (г/г), предыдущее значение 1,2% (г/г). Данные отражают восстановление совокупного спроса в крупнейшей европейской экономике. Полагаем, статистика окажет поддержку паре EUR/JPY.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения инфляционных ожиданий в Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7411 с целью 0,7329. Стоп-лосс = 0,7460.

Причина торговой стратегии

В ближайшие два года Резервный банк Новой Зеландии ожидает, что годовые темпы роста цен в стране составят 1,8%, а не 2,1%. Низкое инфляционное давление может спровоцировать снижение ключевой процентной ставки в Новой Зеландии.