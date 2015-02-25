Валютный обзор на 25.02 от компании EXNESS

В краткосрочной перспективе евро может закрепиться выше уровня 1,1358

Покупать при пробое уровня 1,1358 с целью 1,1448. Стоп-лосс = 1,1300.

Причина торговой стратегии

Вчера министры финансов еврозоны одобрили продление помощи Греции на 4 месяца, так как их удовлетворил список реформ, которые будут проводиться в этой стране. В частности, ожидается рост ставки налога на прибыль в Греции, консолидация и оптимизация пенсионной политики и др. реформы. После выхода этой информации доходность греческих 10-ти летних облигаций снизилась примерно с 9,5% до 8,8%.

GBPUSD: рост на фоне слабого доллара

Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.

Причина торговой стратегии

По мнению Марка Карни, Банк Англии сохраняет бдительность в том, что касается риска дефляции. Ранее глава Банка Англии заявлял о том, что для возвращения инфляции к целевому уровню регулятор может снизить ключевую процентную ставку или вновь запустить программу количественного смягчения. Тем не менее, на фоне слабого доллара фунт возобновил свой рост.

USDJPY: под давлением после выступления Дж. Йеллен

Покупать при отбое от уровня 118,31 с целью 119,72. Стоп-лосс = 117,70.

Причина торговой стратегии

Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США пока сохранит терпение и не станет преждевременно повышать ставку по федеральным фондам. По ее словам, ситуация в экономике США существенно улучшилась, однако рынок труда не до конца «выздоровел». В частности, пока не наблюдается значительного усиления темпов роста заработных плат. Участники рынка полагают, что ФРС США повысит ставку по федеральным фондам не ранее 17 июня 2015 года. По паре USDJPY при снижении к уровню поддержки 118,31 можно рассмотреть открытие краткосрочных длинных позиций ввиду ожидаемого роста сделок carry trade в Азии.

AUDUSD: рост после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC

Покупать при пробое уровня 0,7900 с целью 0,8025. Стоп-лосс = 0,7850.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в феврале вырос с 49,7 п. до 50,1 п. Значение показателя выше 50 п. указывает на рост экономической активности. Статистика окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.

Киви приближается к уровню 0,7613

Покупать при пробое уровня 0,7563 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7513.

Причина торговой стратегии

Публикация сильной макроэкономической статистики по Китаю, мягкие заявления Дж. Йеллен и снизившаяся вероятность дефолта Греции оказывают существенную поддержку антидолларовым активам. Полагаем, в краткосрочной перспективе высокодоходный киви протестирует уровень сопротивления 0,7613.

Луни приближается к поддержке 1,2350

Продавать при пробое уровня 1,2420 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2470.

Причина торговой стратегии

Сегодня давление на луни может оказать публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Тем не менее, луни пользуется спросом на фоне возросшей вероятности сохранения ставки в Канаде на прежнем уровне. К такому выводу можно было прийти после вчерашнего выступления Стивена Полоза. Глава банка Канады полагает, что полная загрузка мощностей экономики произойдёт к концу 2016 года. При этом недавнее снижение ставки дает время для оценки развития событий.