Цены на нефть поддержали рубль

На фоне стабилизации геополитической обстановки, рост цен на нефть усилил спрос на российские активы. По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 8,4 млн баррелей, а не на 8,9 млн баррелей о чем во вторник сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и позволила нефти марки BRENT закрепиться выше уровня 61 долл. Сейчас индекс РТС торгуется выше 900 п., а пара USD/RUB – ниже ключевого уровня сопротивления 61. В ближайшие недели индекс РТС может выйти к отметке 1000 п., а пара USD/RUB – к уровню 58,5.

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. На фоне падения в 4 кв. 2014 года цен на нефть в январе годовые темпы инфляции в США, вероятно, снизятся до - 0,1%, что может оказать дополнительное давление на пару USD/RUB.