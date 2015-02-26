Валютный обзор на 26.02 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Покупать при пробое уровня 1,1388 с целью 1,1448. Стоп-лосс = 1,1330.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на следующий месяц, вырос с 9,3 п. до 9,7 п. Данные сигнализируют о вероятном росте в марте потребительских расходов немецких домохозяйств.

GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5553 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5500.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована вторая оценка по ВВП Великобритании. Если в 4 кв. 2014 года она превысит 0,5%(кв/кв), спрос на фунт вырастет. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 1,5553.

USDJPY: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в США

Продавать при пробое уровня 118,62 с целью 118,31. Стоп-лосс = 118,92.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. На фоне падения цен на нефть в январе инфляция в США, вероятно, снизится на 0,6% (м/м), что может оказать давление на пару USD/JPY.

AUDUSD: под давлением после публикации данных по капиталовложениям в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7900 с целью 0,7960. Стоп-лосс = 0,7850.

Причина торговой стратегии

Новые капиталовложения в Австралии в 4 кв. 2014 года снизились на 2,2% (кв/кв) при прогнозе – 1,9% (кв/кв). Данные сигнализируют о снижении инвестиционных расходов, которые входят в структуру ВВП Австралии. Возобновление длинных позиций по осси можно рассмотреть выше уровня сопротивления 0,7900.

NZDUSD: рост на фоне увеличения торгового баланса Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7572 с целью 0,7655. Стоп-лосс = 0,7520.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Новой Зеландии в январе вырос с -195 млн до 56 млн новозеландских долларов. Рост данного показателя, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку курсу киви. По паре NZD/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,7572.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2400 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2450.

Причина торговой стратегии

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 8,4 млн баррелей, а не на 8,9 млн баррелей о чем во вторник сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и оказала поддержку луни.