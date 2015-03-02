На этой неделе евро может обновить годовой минимум

На этой неделе состоятся заседания 4-х крупных Центробанков. По нашим оценкам, РБА, Банк Канады, Банк Англии и ЕЦБ сохранят ставки без изменений. Регуляторы Австралии и Канады, снизившие в этом году на 25 б.п. ключевые ставки, видимо, возьмут паузу в деле смягчения денежно-кредитных политик. Февральский рост цен на сырьевые товары окажет поддержку осси и луни на международном валютном рынке. В течение недели пара AUD/USD может протестировать уровень 0,7900, а пара USD/CAD – отметку 1,2350.

Ожидаемый в феврале рост индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании окажет поддержку фунту. В краткосрочной перспективе пара GBP/USD может протестировать уровень 1,5550.

Запуск ЕЦБ программы количественного смягчения в еврозоне еще больше понизит доходности европейских облигаций, что спровоцирует падение евро ниже годового минимума 1,11. В четверг стоит обратить внимание на новые прогнозы ЕЦБ по инфляции и темпам роста экономик еврозоны на 2015-2017 годы.

В пятницу пара USD/JPY может преодолеть уровень 120,35 в момент выхода февральской статистики по рынку труда в США. Ожидается, что занятость вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 240 тыс. человек, а уровень безработицы снизится до 5,6%.