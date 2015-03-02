В течение дня доллар будет консолидироваться около 61,5 рубля

В ближайшие торговые сессии российский рубль будет дисконтировать два основных события – растущие цены на нефть и отвод тяжелых вооружений конфликтующими сторонами на Украине.

Смягчение с 1 марта 2015 года денежно-кредитной политики в Китае будет поспособствовать стабилизации темпов роста ВВП этой страны в пределах 7% годовых, что поддержит цены на сырье. Запуск в первой половине марта программы QE в еврозоне также окажет дополнительную поддержку ценам на нефть. Уже на этой неделе стоимость нефти марки BRENT может закрепиться выше уровня сопротивления 62,5 долл.

Сегодня стоит обратить внимание на валютные аукционы РЕПО Банка РФ. Российский регулятор предложит банковскому сектору 4 млрд долл. В течение дня пара USD/RUB, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 61-62, а пара EUR/RUB – в диапазоне 68,6-69,5.