Валютный обзор на 02.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне

Продавать при отбое от уровня 1,1265 с целью 1,1157. Стоп-лосс = 1,1315.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы данные по инфляции и уровню безработицы в еврозоне. Ожидается, что первый показатель вырастет с -0,6% (г/г) до -0,5% (г/г), а второй сохранится на уровне 11,4%. При коррекции пары EUR/USD к уровню сопротивления 1,1265 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.



GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5460 с целью 1,5550. Стоп-лосс = 1,5410.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании. Ожидаемый в феврале рост показателя с 53,0 п. до 53,5 п. может оказать поддержку фунту. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 1,5460.



USDCHF: рост после публикации ВВП США за 4 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,9558 с целью 0,9611. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

В 4 кв. 2014 года ВВП США вырос на 2,2% (кв/кв), превысив прогноз 2,1%(кв/кв). Статистика, оказавшаяся лучше ожиданий, оказала поддержку доллару на международном валютном рынке. Против франка играет скорый запуск программы количественного смягчения в еврозоне, который может спровоцировать НБШ на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе Австралии

Продавать при пробое уровня 0,7741 с целью 0,7641. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии в феврале снизился с 49,0 п. до 45,4 п. Данные сигнализируют о сокращении реального сектора австралийской экономики. Завтра существует небольшая вероятность снижения ключевой процентной ставки в Австралии до 2%.



NZDUSD: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Китая

Покупать при пробое уровня 0,7568 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7525.

Причина торговой стратегии

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в феврале вырос с 49,8 п. до 49,9 п., а в сфере услуг – с 53,7 п. до 53,9 п. Данные сигнализируют о восстановлении экономической активности в крупнейшей азиатской экономике. Кроме того, с 1 марта в Китае была снижена ключевая депозитная ставка с 2,75% до 2,5% и кредитная – с 5,6% до 5,35%. Смягчение денежно-кредитной политики в этой стране будет способствовать поддержанию темпов роста национальной экономики в пределах 7% годовых.



USDJPY: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Японии

Покупать при отбое от уровня 119,53 с целью 120,35. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в феврале вырос с 51,5 п. до 51,6 п. Полагаем, статистика окажет некоторую поддержку йене. Коррекцию пары USD/JPY к уровню 119,53 стоит использовать для открытия длинных позиций.