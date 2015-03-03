В течение дня доллар будет консолидироваться около уровня 62 рубля

По данным ЦБ РФ, в 3-ей декаде февраля максимальная процентная ставка десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, составила 13,84% годовых. В начале февраля эта ставка составляла 14,71%. Снижение ставок сигнализирует о стабилизации ситуации в российской экономике. В 2015 году в рамках утвержденного антикризисного плана 27 крупных банков РФ получит более 1,5 трлн. руб. Тем не менее, в 1 полугодии 2015 года следует ожидать существенного сокращения ВВП РФ из-за снизившихся цен на нефть, падения потребительского спроса и инвестиций в основной капитал.

Безусловно, ключевым событием марта станет решение ЦБ РФ в отношении ключевой процентной ставки. Мы ожидаем ее сохранения на уровне 15% из-за находящейся сейчас выше 16% потребительской инфляции в РФ. Лишь к концу 2 кв. 2015 года данная ставка может быть снижена до 13-14% годовых.

С момента перехода к плавающему курсу рубля Банк России помимо ужесточения процентной политики ограничил объем предоставляемой рублевой ликвидности на аукционах РЕПО примерно с 2,5 трлн руб. до 1,5 трлн руб. Сегодня российский регулятор предложит банкам всего 1,33 трлн руб. на 7 дней, что может поддержать российскую валюту. В течение дня мы ожидаем консолидации пары USD/RUB вблизи уровня 62,00.