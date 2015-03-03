Валютный обзор на 03.03 от компании EXNESS

EURUSD: рост после публикации розничных продаж в Германии

Покупать при пробое уровня 1,1239 с целью 1,1295. Стоп-лосс = 1,1190.

Причина торговой стратегии

Вчерашняя публикация статистики по инфляции и безработице в еврозоне позволила евро ненадолго приблизиться к уровню сопротивления 1,1239. Февральский рост цен на нефть способствовал ускорению годовой инфляции в еврозоне с -0,6% до -0,3%. Январское снижение безработицы с 11,3% до 11,2% окажет поддержку будущим темпам роста ВВП еврозоны. Сегодняшняя статистика по розничным продажам в Германии вновь способствует росту спроса на евро.

USDCAD: под давлением перед публикацией ВВП Канады

Продавать при пробое уровня 1,2476 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2540.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован ВВП Канады за декабрь 2014 года. Ожидаемый рост показателя на 0,2% (м/м) может оказать поддержку луни. По паре USD/CAD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня 1,2476.

USDCHF: консолидация после публикации ВВП Швейцарии за 4 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,9555 с целью 0,9622. Стоп-лосс = 0,9505.

Причина торговой стратегии

В 4 кв. 2014 года ВВП Швейцарии вырос на 0,6% (кв/кв), превысив прогноз 0,3%(кв/кв). Данные позитивны для франка. Возможную коррекцию пары USD/CHF к уровню поддержки 0,9555 стоит использовать для открытия длинных позиций.

AUDUSD: рост после сохранения ключевой процентной ставки в Австралии на уровне 2,25%

Покупать при пробое уровня 0,7844 с целью 0,7900. Стоп-лосс = 0,7790.

Причина торговой стратегии

РБА сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,25%, хотя большинство участников рынка ожидали ее снижения до 2%. Сохранение более жесткой денежно-кредитной политики в стране оказало поддержку осси. Вероятно, февральский рост цен на сырье позволил регулятору более оптимистично оценить перспективы развития национальной экономики. Между тем, РБА не исключил смягчения монетарной политики в будущем.

NZDUSD: рост на фоне слабого доллара

Покупать при пробое уровня 0,7546 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7490.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в феврале снизился с 53,5 п. до 52,9 п. В частности, индекс новых заказов снизился с 52,9 п. до 52,5 п. Данные умеренно негативны для доллара США. Слабый доллар и расширение монетарного стимулирования в Китае окажут поддержку паре NZD/USD.

USDJPY: консолидация в диапазоне 119,53-120,35

Покупать при отбое от уровня 119,53 с целью 120,35. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня Япония разместила 10-ти летние облигации с доходностью 0,4%, которая превысила февральское значение 0,31% годовых. В результате снижения спрэда доходности между 10-ти летними облигациями США и Японии, пара USD/JPY оказалась под давлением.