Высокие ставки межбанковского кредитования поддерживают рубль

Несмотря на окончание налогового периода в РФ, однодневная ставка межбанковского кредитования выросла до уровня 15,96% годовых на фоне предоставления небольшого объема рублевой ликвидности ЦБ РФ на недельном аукционе РЕПО. Кроме того, только в марте российский регулятор уже предоставил банкам более 2,8 миллиарда долларов по операциям валютного РЕПО. Активные действия Банка России по регулированию ликвидности в РФ поддерживают рубль.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США от ADP и на индекс деловой активности в сфере услуг. Снижение показателей может вызвать фиксацию длинных позиций по мировой резервной валюте. В краткосрочной перспективе мы ожидаем укрепления российской валюты до 61 рубля за доллар и до 68 рублей за евро.