Валютный обзор на 04.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,1157

Продавать при пробое уровня 1,1157 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1205.

Причина торговой стратегии

Перед завтрашним заседанием ЕЦБ евро остается под давлением. Участники рынка ожидают запуска программы покупок активов в еврозоне на следующей неделе. По паре EUR/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня поддержки 1,1157.

USDCAD: консолидация перед заседанием Банка Канады

Продавать при пробое уровня 1,2431 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2480.

Причина торговой стратегии

Как ожидается, сегодня Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75% годовых. Февральский рост цен на нефть будет способствовать ускорению ВВП Канады в 1 кв. 2015 года без очередного смягчения монетарной политики в стране.

GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5316 с целью 1,5207. Стоп-лосс = 1,5370.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании. Ожидаемый в феврале рост показателя с 57,2 п. до 57,6 п. может приостановить распродажи пары GBP/USD. Тем не менее, пробой уровня поддержки 1,5316, вероятно, повлечет за собой падение фунта к уровню 1,5207.

AUDUSD: консолидация после публикации ВВП Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7844 с целью 0,7900. Стоп-лосс = 0,7790.

Причина торговой стратегии

ВВП Австралии в 4 кв. 2014 года вырос на 0,5% (кв/кв) до 2,5%(г/г) при прогнозе 0,6%(кв/кв) до 2,5%(г/г). Статистика нейтральна для осси, так как годовые темпы роста ВВП совпали с прогнозом.

NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7570

Покупать при пробое уровня 0,7570 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7530.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от HSBC в феврале вырос с 51,8 п. до 52,0 п. Данные, сигнализирующие о росте экономической активности в крупнейшей азиатской экономике, окажут поддержку товарно-сырьевым валютам. При пробое уровня сопротивления 0,7570 стоит подумать о покупках киви.

USDJPY: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики по США

Покупать при пробое уровня 119,87 с целью 120,25. Стоп-лосс = 119,49.

Причина торговой стратегии

Сегодня стоит обратить внимание на данные по занятости в частном секторе США от ADP и на индекс деловой активности в сфере услуг США. Рост показателей может оказать поддержку мировой резервной валюте.