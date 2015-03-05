Пара EUR/RUB скоро может обновить минимум 2015 года

В ближайшие дни динамика рубля в значительной степени будет зависеть от цен на нефть. Его чувствительность к этому фактору существенно увеличилась с 10 ноября 2014 года, когда ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание.

Вчера Минфин успешно разместил 5-ти летние ОФЗ-ПК с доходностью 13,49% годовых. На данный момент вся кривая ОФЗ (на интервалах от года до 25 лет) располагается ниже ключевой ставки Банка России, что неявно предполагает возможность ее снижения в будущем. Однако, учитывая высокую инфляцию в РФ (более 16% годовых), мы не ожидаем в марте снижения ключевой ставки в РФ ниже 15%. При сохранении цен на нефть выше 60 долл. за баррель пара USD/RUB имеет высокие шансы закрыться в этом месяце ниже 60 рублей.

Сегодня стоит обратить внимание на уточнение ЕЦБ параметров покупок активов в еврозоне. Падение евро ниже 1,1 доллара может привести к снижению пары EUR/RUB ниже уровня 67,70.