Валютный обзор на 05.03 от компании EXNESS

Евро обновил минимум 2015 года

Продавать при пробое уровня 1,1032 с целью 1,0900. Стоп-лосс = 1,1100.

Причина торговой стратегии

Перед сегодняшним заседанием ЕЦБ евро обновил очередной минимум этого года. Участники рынка ожидают от регулятора уточнения параметров покупок активов в еврозоне. В среднесрочной перспективе существует риск снижения евро до уровня 1,0900.

GBPUSD: под давлением перед заседанием Банка Англии

Продавать при пробое уровня 1,5207 с целью 1,5102. Стоп-лосс = 1,5260.

Причина торговой стратегии

Усиление доллара против евро оказывает давление на пару GBP/USD. Сегодня Банк Англии, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку и программу покупок активов без изменений. По паре GBP/USD при пробое уровня поддержки 1,5207 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.

USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,2405

Продавать при пробое уровня 1,2405 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2455.

Причина торговой стратегии

Сохранение ключевой процентной ставки в Канаде и рост цен на нефть марки WTI до 51,7 долл. за баррель оказали поддержку луни. При пробое уровня 1,2405 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре USD/CAD.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,7803-0,7849

Покупать при пробое уровня 0,7849 с целью 0,7906. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Январские данные по розничным продажам и торговому балансу Австралии совпали с прогнозом и не оказали значимого влияния на осси. При этом стабилизация цен на сырье, которое эскортирует Австралия, поддержит темпы роста национальной экономики.

EURJPY: под давлением после публикации объёма промышленных заказов в Германии

Продавать при пробое уровня 132,12 с целью 131,12. Стоп-лосс = 132,62.

Причина торговой стратегии

Объём промышленных заказов в Германии в январе снизился на 3,9%(м/м) при прогнозе -1,0 %(м/м). Данные негативны для евро. По паре EUR/JPY можно рассмотреть открытие коротких позиций при пробое внутридневного минимума 132,12.

USDJPY: консолидация перед публикацией еженедельного отчета по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 119,90 с целью 120,25. Стоп-лосс = 119,55.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будет опубликован еженедельный отчет по рынку труда в США. Ожидаемое за прошлую неделю сокращение с 313 тыс. до 293 тыс. числа первичных обращений за пособием по безработице в США может оказать поддержку паре USD/JPY.