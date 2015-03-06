На следующей неделе доллар может снизиться до 58,5 рублей

Скорый запуск полномасштабной программы покупок активов в еврозоне оказывает давление на защитные активы – американские и немецкие облигации, золото, йену и поддерживает облигации стран PIGS. На фоне этого растет количество сделок carry trade и с высокодоходным рублем.

Вчерашнее выступление М. Драги воодушевило участников рынка. Глава ЕЦБ заявил о возможности продолжить программу QE в еврозоне после сентября 2016 года, если к тому моменту уровень инфляции в регионе не повысится до 2%. Скорректированные вверх на 2016 год прогнозы по инфляции и ВВП еврозоны позволяют надеяться на скорое восстановление деловой активности крупнейшего торгового партнера РФ.

Вчерашний рост ставки кредитования с 15,25% до 15,31% на 3-х месячном аукционе предоставления ликвидности под залог нерыночных активов отразил повышенный спрос банков на рубли и оказал дополнительную поддержку российской валюте.

Если прогноз первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина оправдается, то пара USD/RUB в этом году вернется к фундаментальному уровню в 55,5 рублей. В краткосрочной же перспективе мы ожидаем снижения доллара до 58,5 рублей.