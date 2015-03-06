Валютный обзор на 06.03 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне сохранения ключевой процентной ставки в еврозоне на уровне 0,05%

Продавать при пробое уровня 1,0986 с целью 1,0900. Стоп-лосс = 1,1040.

Причина торговой стратегии

Евро дешевеет на международном валютном рынке после прошедшего заседания ЕЦБ. Вчера ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,05% и объявил о том, что начнет покупать государственные облигации 9 марта. Программа покупок активов объемом 1,08 трлн. евро завершится в сентябре 2016 года и при необходимости может быть продолжена. ЕЦБ понизил прогноз по инфляции на 2015 год с 0,7% до 0% из-за низких цен на нефть и повысил его на 2015 год с 1,3% до 1,5%. Регулятор ожидает роста цен в 2017 году на 1,8%. ЕЦБ ожидает, что годовые темпы роста ВВП еврозоны в 2015 году ускорятся до 1,5% и в 2016 году составят 1,9%, а в 2017 году – 2,1%.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5207

Продавать при пробое уровня 1,5207 с целью 1,5102. Стоп-лосс = 1,5260.

Причина торговой стратегии

Вчера Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и программу покупок активов без изменений. Слабый еженедельный отчет по рынку труда в США позволил фунту удержать уровень поддержки 1,5207. Сегодня в момент публикации данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США фунт может вновь протестировать данный уровень.

USDCHF: консолидация под уровнем сопротивления 0,9759

Покупать при пробое уровня 0,9759 с целью 0,9810. Стоп-лосс = 0,9710.

Причина торговой стратегии

Рост доллара против евро заставляет инвесторов покупать пару USD/CHF. Дополнительное давление на швейцарскую валюту оказывает высказывание министра финансов Швейцарии. Видмер-Шлумпф считает, что необходимо подумать о новой фиксации курса франка к евро.

GOLD: под давлением из-за запуска программы QE в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1189 с целью 1170. Стоп-лосс = 1205.

Причина торговой стратегии

Запуск программы QE в еврозоне оказывает давление на защитные активы – американские и немецкие облигации, золото, йену. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения золота к уровню поддержки 1189 долл.

Пара EURJPY тестирует поддержку 132,12

Продавать при пробое уровня 132,12 с целью 131,12. Стоп-лосс = 132,62.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства в Германии в январе вырос на 0,6%(м/м), как и ожидалось. Данные сигнализируют о восстановлении реального сектора крупнейшей экономики еврозоны. Полагаем, статистика окажет незначительную поддержку паре EUR/JPY. Евровые кросс-курсы находятся под давлением из-за запуска 9 марта программы QE в еврозоне.

USDJPY: консолидация перед публикацией февральской статистики по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 120,40 с целью 120,82. Стоп-лосс = 120,00.

Причина торговой стратегии

Приближение доходности к погашению 10-ти летних государственных облигаций США к февральскому максимуму 2,14% оказывает поддержку мировой резервной валюте. Сегодня пара USD/JPY может обновить максимум 120,40 в момент публикации февральской статистики по рынку труда в США.