На этой неделе доллар может выйти в паритет с франком

В минувшую пятницу были опубликованы сильные данные по рынку труда в США, которые увеличили вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне 2015 года. В феврале занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 295 тыс. при прогнозе 240 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,7% до 5,5%. Февральское замедление с 2,2% до 2,0% годовых темпов роста средней почасовой заработной платы в США практически не оказало давления на мировую резервную валюту.

На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию разнообразной макроэкономической статистики по Китаю. В январе ожидается снижение объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал и розничных продаж в Китае. Данная статистика может оказать давление на товарно-сырьевые валюты.

Сохранение ключевой процентной ставки в Новой Зеландии, вероятно, позволит паре NZD/USD скорректироваться от уровня поддержки 0,7312. Февральская статистика по рынку труда в Австралии позволит осси удержать уровень 0,7640.

Запуск полномасштабной программы покупок активов в еврозоне окажет давление на европейские валюты. В краткосрочной перспективе евро может снизиться до 1,06 долл., фунт – до отметки 1,495 долл., а пара USD/CHF – вырасти до уровня 1,0.