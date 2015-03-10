В краткосрочной перспективе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 58,5-60,0

Падение цен на нефть марки BRENT до 58,6 долл. за баррель и существенное укрепление доллара на международном валютном рынке играют на руку паре USD/RUB. Между тем, такие факторы, как постепенная нормализация обстановки на юго-востоке Украины и предстоящее в конце недели заседание Совета директоров Банка России, поддерживают спрос на российские активы. 13 марта российский регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 15%.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО. Банк России предложит своим младшим коллегам всего 1,35 трлн руб. по ставке 15% годовых. В течение недели пара USD/RUB, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 58,5-60.