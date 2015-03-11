Цены на нефть давят на рубль

Несмотря на снижение за прошлую неделю на 6,5% числа буровых установок в США, укрепление доллара на международном валютном рынке спровоцировало выход цен на нефть марки BRENT за нижнюю границу диапазона 58-62,7 долл. Техническая картина предполагает снижение стоимости черного золота до 55 долл. за баррель, что повлечет рост доллара к 64 рублям.

Сегодня дополнительное давление на рубль окажет слабая январская макроэкономическая статистика из Китая, а также низкие ставки межбанковского кредитования в РФ.

Если ФРС США и ЦБ РФ ориентируются не на текущие, а на среднесрочные инфляционные ожидания, то следует прогнозировать скорое сокращение спрэда доходности между ключевыми процентными ставками в США и РФ. Возможное снижение до 13% ключевой процентной ставки в РФ приведет к ослаблению российской валюты к доллару не более чем на 1,2 рубля.

Несмотря на все медвежьи факторы, сильный платежный баланс РФ в 1 кв. 2015 года приведет к укреплению рубля к бивалютной корзине. В марте мы не исключаем снижения доллара ниже 58,5 рублей.