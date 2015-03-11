Валютный обзор на 11.03 от компании EXNESS

Евро выйдет в паритет с долларом США к концу 2015 года

Продавать при пробое уровня 1,0663 с целью 1,0600. Стоп-лосс = 1,0713.

Причина торговой стратегии

Полное сворачивание программы покупок активов в США (QE3) и запуск аналогичной программы в еврозоне (ABS+QE) крайне негативно сказываются на паре EUR/USD. За последний год спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями США и Германии вырос на 68 б.п (в пользу США). После того, как в феврале 2015 года тройка кредиторов одобрила выделение Греции 4-х месячного кредита, риск дефолта по облигациям этой страны резко снизился. Между тем, предстоящие в этом году парламентские выборы в ряде стран ЕС могут оказать давление, как на евро, так и на валюты стран ЕС, не входящих в еврозону (польский злотый, фунт и др.). В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижение евро до уровня 1,06 долл., предполагая достижение паритета в паре EUR/USD к концу 2015 года.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5025 с целью 1,4951. Стоп-лосс = 1,5075.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. Если январское значение показателя превзойдет 0,2% (м/м), то фунт может протестировать уровень 1,5135. Более слабые данные окажут давление на пару GBP/USD, которая рискует в этом случае опуститься ниже уровня поддержки 1,5025.

AUDUSD: консолидация после публикации индекса потребительского доверия Австралии от Westpac

Продавать при пробое уровня 0,7584 с целью 0,7530. Стоп-лосс = 0,7634.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия Австралии от Westpac в марте снизился на 1,2%(м/м). Данные сигнализируют о снижении потребительских расходов австралийских домохозяйств. После снятия перепроданности пара AUD/USD, вероятно, продолжит снижение.

NZDUSD: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Китая

Продавать при пробое уровня 0,7227 с целью 0,7175. Стоп-лосс = 0,7277.

Причина торговой стратегии

В январе объем промышленного производства в Китае снизился с 7,9%(г/г) до 6,8%(г/г), объем инвестиций в основные средства – с 15,7%(г/г) до 13,9%(г/г), розничные продажи – с 11,9%(г/г) до 10,7%(г/г). Данные отражают снижение экономической активности в крупнейшей азиатской экономике, что может оказать давление на товарно-сырьевые активы.

USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 122,01

Покупать при пробое уровня 122,01 с целью 123,00. Стоп-лосс = 121,50.

Причина торговой стратегии

Валютная пара USD/JPY скорректировалась от сильного уровня сопротивления 122,01, сняв тем самым перекупленность. Перед завтрашней публикацией статистики по розничным продажам в США мы ожидаем консолидацию этой пары в диапазоне 120,84-122,01.

USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2703

Покупать при пробое уровня 1,2703 с целью 1,2765. Стоп-лосс = 1,2650.

Причина торговой стратегии

Снижение цен на нефть марки WTI до 48,85 долл. за баррель оказывает давление на луни. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю от Министерства энергетики США.