Сегодня доллар может снизиться до 60 рублей

Коррекционный отскок пары EUR/USD от психологического уровня 1,05 на международном валютном рынке и возвращение цен на нефть марки BRENT в диапазон 58,00-62,70 долл. укрепили рубль к мировой резервной валюте. Поддержку ценам на черное золото оказала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На 6 марта запасы выросли на минимальную с начала этого года еженедельную величину 4,5 млн. баррелей. Тем не менее, говорить о скором сокращении производства нефти в США пока не приходится.

Сегодня доллар США может продолжить снижение, если в феврале объем розничных продаж в США окажется ниже 0,5% (м/м). В течение дня российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар.