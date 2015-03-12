Валютный обзор на 12.03 от компании EXNESS

EURUSD: коррекция от уровня поддержки 1,0495

Покупать при пробое уровня 1,0600 с целью 1,0670. Стоп-лосс = 1,0550.

Причина торговой стратегии

Валютная пара EUR/USD в настоящее время сильно перепродана и нуждается в коррекции. Сегодня стоит обратить внимание на инфляционную статистику по Германии и Франции и на объем промышленного производства в еврозоне. В краткосрочной перспективе мы допускаем рост евро до уровня сопротивления 1,0670.

GBPUSD: рост перед публикацией данных по внешней торговле Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4981 с целью 1,5035. Стоп-лосс = 1,4930.

Причина торговой стратегии

Вчера фунт обновил минимум 2015 года после публикации объема промышленного производства в Великобритании. Показатель, характеризующий рост реального сектора национальной экономики, в январе снизился на 0,1% (м/м) при ожидавшемся росте 0,2%(м/м). Сегодня стоит обратить внимание на торговый баланс Великобритании. Ожидаемое сокращение дефицита внешней торговли страны с 10,2 млрд до 9,7 млрд может оказать поддержку фунту.

USDJPY: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в США

Покупать при отбое от уровня 120,84 с целью 122,00. Стоп-лосс = 120,34.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Если в январе объем продаж превысит значение 0,5% (м/м), спрос на доллар США возобновится. При тестировании парой USD/JPY уровня поддержки 120,84 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

NZDUSD: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Новой Зеландии на уровне 3,5%

Покупать при пробое уровня 0,7332 с целью 0,7421. Стоп-лосс = 0,7270.

Причина торговой стратегии

Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, как и ожидалось. Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о том, что текущий уровень процентных ставок соответствует мягкой денежно-кредитной политике, а отметка в 4,5% уже в меньшей степени расценивается в качестве нейтральной ключевой ставки для экономики Новой Зеландии.

AUDUSD: рост после публикации статистики по рынку труда Австралии

Покупать при пробое уровня 0,7640 с целью 0,7740. Стоп-лосс = 0,7590.

Причина торговой стратегии

В феврале занятость в Австралии выросла на 15,6 тыс. при прогнозе 15,3 тыс., а уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3%. Данные сигнализируют об улучшении ситуации на рынке труда. В ближайшее время РБА, вероятно, воздержится от смягчения денежно-кредитной политики.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2726 с целью 1,2663. Стоп-лосс = 1,2776.

Причина торговой стратегии

Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 4,5 млн. баррелей, как и ожидалось. Предыдущее значение показателя было выше и составляло 10,3 млн. баррелей. Статистика поддержала цены на нефть марки WTI вблизи 47,3 долл., оказав давление на пару USD/CAD.