В течение дня пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 60-62

Опубликованная за февраль статистика по розничным продажам в США отражает слабость потребительского спроса в этой стране даже при растущей занятости и не способствует покупкам доллара. Между тем, сегодня пара USD/RUB может попытаться вырасти до уровня 62, если индекс цен производителей в США в феврале превысит значение 0,2% (м/м). Рост инфляционного давления ускорит процесс ужесточения монетарной политики в США.

Несмотря на рыночные ожидания, ЦБ РФ сегодня может сохранить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 15% из-за нахождения годовой инфляции в РФ выше ключевой ставки на 1,7 п.п. Сохранение жесткой денежно-кредитной политики в РФ в свою очередь окажет поддержку рублю. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 60-62.