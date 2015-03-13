Валютный обзор на 13.03 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением перед публикацией индекса цен производителей в США

Продавать при пробое уровня 1,0557 с целью 1,0495. Стоп-лосс = 1,0610.

Причина торговой стратегии

Сегодня давление на евро может оказать публикация индекса цен производителей США. В феврале ожидается рост показателя на 0,2% (м/м). Рост инфляционного давления может ускорить процесс ужесточения монетарной политики в США. В краткосрочной перспективе евро, вероятно, вновь протестирует годовой минимум 1,0495.

GBPUSD: консолидация перед публикацией объема производства в строительном секторе Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4950 с целью 1,5030. Стоп-лосс = 1,4900.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем производства в строительном секторе Великобритании. Ожидаемый в январе рост показателя на 1,4% (м/м) может оказать поддержку фунту. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 1,4950.

USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда Канады

Покупать при пробое уровня 1,2727 с целью 1,2796. Стоп-лосс = 1,2670.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по рынку труда Канады. В феврале ожидается снижение занятости на 3,5 тыс. человек и рост уровня безработицы с 6,6% до 6,7%. Полагаем, данные окажут давление на луни.

NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7438

Покупать при пробое уровня 0,7438 с целью 0,7500. Стоп-лосс = 0,7390.

Причина торговой стратегии

Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в феврале вырос с 50,7 п. до 55,9 п. Данные сигнализируют о росте промышленного производства в стране. Статистика позитивна для курса киви. В краткосрочной перспективе пара NZD/USD может обновить максимум 0,7438.

USDJPY: рост после публикации объема промышленного производства в Японии

Покупать при пробое уровня 121,63 с целью 122,00. Стоп-лосс = 121,26.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства Японии в январе был пересмотрен с +4,0%(м/м) до 3,7%(м/м). Данные умеренно негативны для йены. Для поддержки экономики Банк Японии в будущем может расширить программу покупок активов.

Золото отскочило от уровня поддержки 1150 долл.

Покупать при пробое уровня 1165 с целью 1190. Стоп-лосс = 1145.

Причина торговой стратегии

Опубликованная за февраль статистика по розничным продажам в США отражает слабость потребительского спроса в этой стране даже при растущей занятости и не способствует покупкам доллара. В краткосрочной перспективе цены на золото могут закрепиться выше уровня сопротивления 1165 долл.