В краткосрочной перспективе доллар может протестировать уровень 62,7 руб.

Снижение ЦБ РФ ключевой процентной ставки до 14% не оказало значимого давления на рубль. Пока не пройден пик инфляции в РФ, говорить о существенном смягчении денежно-кредитной политики в РФ не приходится. Участники рынка большее внимание обращают на снизившиеся в районе 55 долл. за баррель цены на нефть. Если действующий с 70-х годов XX века запрет на экспорт американской нефти будет снят, цены на нефть на мировых рынках могут опуститься еще на 5-10 долл. Тем не менее, по оценкам ЦБ РФ, в этом году средняя стоимость барреля составит 50-55 долл. Даже при таких ценах российская валюта может укрепиться до 55 руб. за доллар. Реализации данного сценария препятствуют сохраняющиеся в отношении РФ геополитические риски.

На этой неделе мы ожидаем роста доллара США к 62,7 рублям на фоне его укрепления на международном валютном рынке. 18 марта ФРС США может объявить о дате начала ужесточения денежно-кредитной политики.