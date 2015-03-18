Сегодня доллар может снизиться до 60 рублей

Повышенный спрос на рубли и пониженный на валюту на недельных аукционах РЕПО поддерживает рубль. Вчера на аукционе рублевого РЕПО банки предъявили спрос на 1,66 трлн руб. при объеме предложения 1,45 трлн руб., что спровоцировало рост ставки межбанковского кредитования mosprime (o/n) до 14,3%. В ходе валютного аукциона банки забрали 2,89 млрд долл. из предложенных ЦБ РФ 4 млрд долл.

По словам Э.Набиуллиной, пик платежей по внешним долгам уже пройден. Из-за удорожания импорта спрос на него резко упал. Это позволяет надеяться на то, что по итогам 1 кв. 2015 года сальдо текущего счета платежного баланса РФ окажется в положительной зоне. Как считает Минфин, сильный платежный баланс, а не налоговый период, в значительной степени поддерживает рубль.

Возможно, участники рынка, покупающие рубль, просто больше стали доверять ЦБ РФ, Минфину и МЭР. Если в 2014 году МЭР постоянно говорило о росте экономики, то ЦБ РФ и Минфин давали более жесткие и консервативные оценки. После декабрьской девальвации рубля всем стало понятно, что РФ в 2015 году ожидает кризис. В этом году российские регуляторы и российский бюджет приготовились жить в условиях цен на нефть в районе 50 долл. за баррель, высокой инфляции и низкой потребительской активности российских домохозяйств. Падать ниже просто некуда. Уверенность ЦБ РФ в том, что инфляция в РФ в скором времени пойдет на спад, позволила ему снизить c 17% до 14% ставку в 1 кв. 2015 года. Это кардинальным образом поменяло психологию участников рынка. Все почувствовали, что валютный кризис в РФ завершился.

Сегодня сюрпризы российской валюте, как и большинству рискованных активов, преподнесёт глава ФРС США Дж. Йеллен. Мы не исключаем снижения доллара на факте фиксации прибыли, даже если ФРС США обозначит июнь в качестве месяца, когда будет повышена ставка по федеральным фондам. В течение дня мы допускаем снижение доллара до 60 рублей.