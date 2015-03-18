Валютный обзор на 18.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед публикацией данных по внешней торговле еврозоны

Покупать при пробое уровня 1,0618 с целью 1,0682. Стоп-лосс = 1,0570.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будут опубликованы данные по внешней торговле еврозоны. Ожидаемое в январе снижение торгового баланса с 23,3 млрд до 21,1 млрд евро, вероятно, не окажет значимого давления на пару EUR/USD. Вечером существенное воздействие на евро окажет выступление Дж.Йеллен. Мягкая риторика главы ФРС США может подтолкнуть его к уровню 1,0682.

GBPUSD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,4850 с целью 1,4900. Стоп-лосс = 1,4800.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована статистика по рынку труда в Великобритании. Ожидаемое в январе снижение уровня безработицы с 5,7% до 5,6%, а также ускорение роста средней заработной платы до 2,2% (г/г), может оказать поддержку фунту.

USDCAD: рост перед публикацией статистики по запасам нефти в США

Покупать при пробое уровня 1,2825 с целью 1,2900. Стоп-лосс = 1,2775.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.30 GMT будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктам в США. Ожидаемый за прошлую неделю рост запасов нефти на 4 млн. баррелей, вероятно, окажет давление на стоимость черного золота, а затем и на луни.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения платежного баланса Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7297 с целью 0,7179. Стоп-лосс = 0,7350.

Причина торговой стратегии

Платёжный баланс Новой Зеландии в 4 кв. 2014 года вновь оказался отрицательным, составив минус 3,19 млрд новозеландских долларов. Данные, отразившие отток капитала из страны, оказали давление на киви.

Осси не удержал поддержку 0,7610

Продавать при отбое от уровня 0,7610 с целью 0,7560. Стоп-лосс = 0,7660.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии в январе вырос с 0,1% (м/м) до 0,3% (м/м). Несмотря на это, осси продолжает сдавать позиции к доллару перед решением ФРС США в отношении ключевой процентной ставки. По паре AUD/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций ниже уровня 0,7610.

USDJPY: рост после публикации торгового баланса Японии

Покупать при пробое уровня 121,50 с целью 122,00. Стоп-лосс = 121,00.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Японии в феврале составил минус 0,425 трлн йен. Снижение показателя, входящего в структуру ВВП Японии, окажет давление на йену. По паре USD/JPY при пробое уровня сопротивления 121,50 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.