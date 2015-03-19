Валютный обзор на 19.03 от компании EXNESS

EURUSD: рост после заседания ФРС США

Покупать при пробое уровня 1,0864 с целью 1,1044. Стоп-лосс = 1,0800.

Причина торговой стратегии

Вчера ФРС США сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%. Регулятор исключил из сообщения формулировку о готовности проявить терпение в повышении процентной ставки, считая маловероятным ее повышение на апрельском заседании. Процесс ужесточения монетарной политики в США будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики. ФРС США прогнозирует, что средняя ставка по федеральным фондам к концу 2015 года составит не 1,125%, а лишь 0,625%, а к концу 2016 года не 2,5%, а лишь 1,875%.

Слабые данные по рынку труда Великобритании не помешали фунту вырасти

Покупать при пробое уровня 1,4961 с целью 1,5162. Стоп-лосс = 1,4900.

Причина торговой стратегии

После публикации статистики по рынку труда Великобритании пара GBP/USD обновила минимум года, пробив уровень поддержки 1,4700. Однако мягкая риторика Дж. Йеллен кардинальным образом изменила настроения на международном валютном рынке, заставив его участников распродавать доллар США.

В январе безработица в Великобритании сохранилась на уровне 5,7%, ожидалось снижение показателя до 5,6%. При этом средняя заработная плата в ноябре 2014 г. – январе 2015 г. в годовом выражении снизилась с 2,1% до 1,8%. По мнению членов Комитета по монетарной политике Банка Англии, из-за относительно высокого курса британской валюты низкая инфляция в стране сохранится в течение более продолжительного периода времени. Статистика уменьшила вероятность скорого ужесточения монетарной политики в Великобритании. Полагаем, первое повышение процентной ставки в этой стране состоится не в 4 кв. 2015 года, а лишь в 1 кв. 2016 года.

USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,2550 с целью 1,2360. Стоп-лосс = 1,2600.

Причина торговой стратегии

Цены на нефть отреагировали бурным ростом после заседания ФРС США и поддержали луни. Американский регулятор понизил прогнозы на 2015 год не только по уровню безработицы в США, но и по темпам роста ВВП, инфляции и, самое главное, по средней ставке по федеральным фондам.

NZDUSD: консолидация после публикации ВВП Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,7437 с целью 0,7546. Стоп-лосс = 0,7350.

Причина торговой стратегии

ВВП Новой Зеландии по итогам всего 2014 года вырос на 3,3% (г/г) при прогнозе 3,2% (г/г). Данные позитивны для киви. После завершения коррекции к росту вблизи уровня поддержки 0,7437 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре NZD/USD.

USDCHF: рост перед выступлением Томаса Джордана

Покупать при пробое уровня 0,9982 с целью 1,0125. Стоп-лосс = 0,9930.

Причина торговой стратегии

Сегодня швейцарский регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 25 б.п., что приведет к ослаблению франка на международном валютном рынке. Мягкая риторика главы ШНБ Томаса Джордана поспособствует возвращению пары USD/CHF в диапазон 0,9982-1,0125.

USDJPY: консолидация перед публикацией еженедельной статистики по рынку труда в США

Продавать при пробое уровня 120,29 с целью 119,69. Стоп-лосс = 120,80.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован еженедельный отчет по рынку труда в США. По итогам прошлой недели ожидается рост с 289 тыс. до 295 тыс. числа первичных обращений за пособием по безработице в США, который может оказать давление на доллар.