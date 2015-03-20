Доллар продолжит консолидацию вблизи 60 руб.

Несмотря на уменьшившуюся после мартовского заседания ФРС США вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне 2015 года, тенденция к укреплению доллара США на международном валютном рынке продолжится, но с меньшей силой. Заявление Дж. Йеллен о том, что американский регулятор продолжит инвестировать купонные доходы по своему облигационному портфелю в новые долговые бумаги, отражает мягкий подход к проведению монетарной политики в США. Еще в 2014 году Дж. Йеллен заявляла о том, что 4,5 трлн облигационный пакет, находящейся на балансе ФРС США, будет распродан лишь к 2020 году. С точки зрения политики таргетирования инфляции в США, в долгосрочной перспективе ставка по федеральным фондам, вероятно, будет стремиться к 2%, потребительская инфляция – к 2%, а не ускоряющий инфляцию уровень безработицы – NAIRU – к 5%.

В этом году прошлогодний аутсайдер – российский рубль покажет динамику лучше рынка. С точки зрения среднесрочных инфляционных ожиданий в РФ, реальные доходности банковских депозитов и ОФЗ останутся в положительной зоне, что будет способствовать росту спроса на рублевые инструменты с фиксированной доходностью.

На фоне продолжающегося налогового периода в РФ рост до 14,9% однодневной ставки межбанковского кредитования окажет стабилизирующее воздействие на рубль. В течение дня доллар, вероятно, продолжит консолидацию около 60 рублей.