На этой неделе евро попытается вновь протестировать уровень 1,1

На прошлой неделе мировая резервная валюта понесла ощутимые потери после публикации ФРС США негативных прогнозов по инфляции и темпам роста американской экономики на 2015-2016 годы. На недельных графиках основных валютных пар были сформированы классические модели разворота. Однако, с точки зрения фундаментального анализа, говорить о глобальной смене тренда, связанного с укреплением доллара, не приходится. В ближайшие месяцы инфляционное давление в большинстве стран импортеров нефти продолжит оставаться крайне низким, способствуя сохранению мягкой монетарной политики.

На этой неделе участники рынка узнают данные по продажам новых домов в США, потребительской инфляции, объему заказов на товары длительного пользования и финальную оценку ВВП США за 4 кв. 2014 года. Если макроэкономическая статистика по США окажется слабой, пара EUR/USD может вновь протестировать уровень 1,1, пара GBP/USD – закрепиться выше отметки 1,51, а USD/JPY – снизиться до уровня 119,5.

24 марта поддержку австралийскому доллару может оказать мартовская статистика по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. 25 марта стоит обратить внимание на февральские данные по внешней торговле Новой Зеландии. В течение недели осси, вероятно, протестирует уровень 0,7890, а киви – 0,7680.