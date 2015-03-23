Доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59-60 руб.

Налоговый период продолжает оказывать поддержку российской валюте. Высокие ставки межбанковского кредитования в РФ, отскочившие с 52,7 до 54,5 долл. цены на нефть марки BRENT, а также словесные интервенции МЭР и Минфина заставляют инвесторов покупать рубль. Главным фактором неопределённости, повышающей премию за риск инвестирования в рублевые активы, остается геополитическая ситуация на Украине.

В этом году начинает сбываться прогноз Э.Набиуллиной, сделанный ею 11 декабря 2014 года. Глава ЦБ РФ заявляла в тот период о том, что рубль существенно укрепится в 2015 году как за счет компенсации наблюдаемого эффекта "перелета", или, другими словами, чрезмерного обесценения, так и за счет роста цен на нефть. При этом ЦБ РФ прогнозировал укрепление рубля даже при сохранении цен на нефть в районе 60 долл. за баррель в 2015-2017 годах.

Сегодня российский регулятор в рамках операции валютного РЕПО предложит 7 млрд долл. банковскому сектору РФ. В течение дня доллар, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 59-60 руб.