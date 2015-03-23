Валютный обзор на 23.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,0882

Покупать при пробое уровня 1,0882 с целью 1,1000. Стоп-лосс = 1,0820.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 15.00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне. Ожидаемый в марте рост показателя с – 7 п. до – 6 п. отразит увеличение потребительских расходов в европейском регионе. При пробое уровня сопротивления 1,0882 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по евро.



Осси корректируется от уровня сопротивления 0,7843

Покупать при пробое уровня 0,7843 с целью 0,7913. Стоп-лосс = 0,7790.

Причина торговой стратегии

Возобновившийся рост цен на медь повысил интерес инвесторов к австралийскому доллару. Перед завтрашней публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC стоит рассмотреть открытие длинных позиций по осси при пробое уровня сопротивления 0,7843.

USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,255

Продавать при пробое уровня 1,2550 с целью 1,2450. Стоп-лосс = 1,2600.

Причина торговой стратегии

В воскресенье министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил, что страна будет продолжать добывать по 10 миллионов баррелей в день. Новость оказала давление на нефтяные фьючерсы и на луни. Между тем, на фоне локальной слабости доллара США пара USD/CAD может вновь протестировать уровень поддержки 1,2550.

NZDUSD: рост на фоне увеличения индекса потребительского доверия Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,7666 с целью 0,7842. Стоп-лосс = 0,7600.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия Новой Зеландии от Westpac в 1 кв. 2015 года вырос со 114,8 п. до 117,4 п. Данные сигнализируют о росте потребительских расходов, которые формируют значительную часть ВВП Новой Зеландии.

GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,4900-1,5035

Покупать при отбое от уровня 1,4900 с целью 1,5035. Стоп-лосс = 1,4850.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 11.00 GMT будет опубликован баланс производственных заказов в Великобритании от Конфедерации британских промышленников. Ожидаемое в марте снижение показателя с 10 п. до 9 п. может оказать некоторое давление на фунт.

GOLD: консолидация перед публикацией статистики по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США

Покупать при отбое от уровня 1177 с целью 1190. Стоп-лосс = 1164.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликована статистика по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США. Ожидаемый в феврале рост продаж с 4,82 млн до 4,91 млн домов в год может оказать поддержку доллару США. Возможную коррекцию золота к уровню 1177 долл. стоит рассматривать для открытия длинных позиций.