На этой неделе доллар может снизиться до 57 рублей

Снижение индекса доллара до минимумов прошлой недели и стабилизация цен на нефть марки BRENT в районе 55 долл. за баррель привели к обновлению долларом мартовского минимума в 59 руб. Рост антидолларовых активов отражает настрой участников рынка к сохранению ФРС США мягкой денежно-кредитной политики – предположительно до сентября 2015 года. На этом фоне мартовские данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC практически не оказывают значимого давления на товарно-сырьевые активы. Для поддержки второй экономики мира китайский Центробанк может вновь снизить ключевые процентные ставки.

Немаловажную роль в укреплении рубля играет сохраняющийся на рынке дефицит рублевой ликвидности и сокращающееся потребление РФ импорта. По данным Росстата, в январе последний показатель снизился на 40,4%(г/г), создавая предпосылки к росту текущего счета платежного баланса РФ в 1 кв. 2015 года.

Сегодня стоит обратить внимание на статистику по продажам новых домов в США. Ожидаемое в феврале снижение показателя с 481 тыс. до 466 тыс. даст повод ФРС США повременить с ужесточением монетарной политики. Несмотря на рост занятости в США, спрос на недвижимость в стране падает из-за того, что цены на нее растут быстрее, чем реальные доходы американских домохозяйств. На этой неделе, вероятно, дальнейшее скатывание доллара США к уровням 58 и 57 рублей.